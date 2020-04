VIDÉO - Burn out : le témoignage d'un médecin éreinté par les décès dus au Covid-19

Il est habitué aux journées de travail à rallonge entre consultations à son cabinet, à domicile et gardes de nuit. Mais là, il n'a pas tenu. Et ça n'est pas la fatigue qui a poussé Quentin Desautard à bout, mais la situation inédite et dramatique dans laquelle il s'est retrouvé.

Installé près de Dijon, ce médecin généraliste, a craqué, le 27 mars dernier, alors que l'épidémie de coronavirus contamine de plus en plus de monde et fait de plus en plus de morts. "J'ai eu des crises d'angoisse, j'ai appelé mes collègues et je leur ai dit: 'Je ne peux pas assurer ma garde'".