Cas contacts : les pharmacies ont-elles suffisamment de tests de dépistage au Covid-19 ?

Même son de cloche du côté de Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. "On s'est organisé en fonction", assure-t-il, contacté par LCI. Toutefois, tous deux estiment que la "première semaine va être acrobatique". Avec "le variant Omicron, l'effet des fêtes de fin d'année et la rentrée des classes, on sait que les 10 premiers jours vont être sportifs", souligne Gilles Bonnefond.

La semaine avant Noël, du 13 au 19 décembre, plus de six millions de tests avaient été réalisés en France, soulignaient les chiffres de la DREES . Un record depuis le début de la pandémie qui pourrait donc bien être battu. Dans son officine, Gilles Bonnefond, membre de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), assure avoir tout ce qu'il faut. “On avait travaillé en amont avec l’État sur cette question. On a pu facilement anticiper les demandes avec les grossistes et les industriels avant le week-end”, prévient-il auprès de LCI. Résultat, les stocks sont là et les prochaines commandes “se feront au fil de l’eau”.

Le 31 décembre, plus de 230.000 Français avaient été contaminés par le virus. Devant les députés pour défendre le projet du pass vaccinal, ce lundi, Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, parle de “raz de marée”. "Chaque seconde, plus de deux Français contractent le virus", alerte-t-il, laissant à penser que les nombres de cas et de cas contacts vont encore augmenter.

"On est capable de faire beaucoup de tests. On l'a déjà fait à Noël (un million de tests réalisés par jour cette semaine)", raconte Philippe Besset à LCI. "A vrai dire, la distribution d'autotests ne nous prend pas beaucoup de temps, il faudra simplement jongler avec les tests antigéniques" ainsi que les autres tâches, appuie-t-il. Car en plus des dépistages, les pharmacies continuent l'effort de la campagne de vaccination et les visites courantes. À ce jeu-là, impossible de prioriser. "Il faut tout faire", insiste le président, prenant l'exemple des piqûres : "si vous ne vaccinez pas, vous ne protégez pas non plus la population."