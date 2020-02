Coronavirus : ce qu’il faut savoir sur cette épidémie

Après deux mois de circulation, le coronavirus commence à livrer ses caractéristiques aux chercheurs. Huit malades sur dix ont développé une forme bénigne. En revanche, l'état de certains patients se dégrade en pneumonie. Le taux de mortalité n'a pas évolué. Il est toujours de 2%. C'est moins que le SRAS et plus que la grippe saisonnière. Notre spécialiste santé nous en dit plus sur ce que l'on sait de ce virus.



