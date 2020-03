Coronavirus : ce qu'il faut savoir sur les tests de dépistage

Le pays rattrape peu à peu son retard et pourra bientôt dépister 5 000 par jour, grâce à la technique de prélèvement dit tests "nasopharyngés". Malgré les failles dénoncées par des laboratoires français, ces tests restent nécessaires et les lignes de fabrication fonctionnent à plein régime. Le dépistage réalisé par scanner semble pourtant le plus efficace. Enfin, même si le test sérologique est encore au stade expérimental, il sera utile pour gérer la fin du confinement et pour éviter un deuxième pic de l'épidémie.