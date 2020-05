Coronavirus : ce que la science ignore encore

Des secrets, le coronavirus en garde encore beaucoup. Fièvre, toux... On connaît ses principaux symptômes, mais certaines personnes n'en développent aucun. Ce sont les asymptomatiques. Ils seraient compris entre 30 et 50% des cas et ils intriguent les chercheurs. À quel point sont-ils contagieux ? Le Covid-19 pourrait-il disparaître avec l'été ?



