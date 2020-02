Coronavirus : cinq nouveaux cas détectés dans l'Hexagone

Selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, cinq membres d'une famille britannique en vacances à Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ont attrapé le coronavirus. Celui-ci aurait été contracté à Singapour par l'un d'entre eux qui a, à son tour, contaminé trois adultes et un enfant. Ces patients s'ajoutent aux six autres cas détectés précédemment. De leur côté, les autorités prennent les mesures nécessaires pour éviter la propagation de la maladie.



