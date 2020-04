Coronavirus : comment fabriquer son masque soi-même

Il y a quelques semaines, cela semblait une perspective lointaine. Le port du masque généralisé ou presque n'est plus aujourd'hui une hypothèse saugrenue. Il est toujours très difficile d'en acheter car ils sont rares. De nombreux particuliers ont ainsi entrepris d'en fabriquer eux-mêmes. On trouve aussi de très nombreux modes d'emploi sur Internet. Mais sont-ils vraiment fiables ?



