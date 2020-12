Coronavirus : comment il s'attaque à notre cerveau

Clémentine, 33 ans, a été infectée par le Covid en avril. Mais au départ, elle n'a pas développé une forme grave de la maladie. "Dès le quatrième jour de covid, j'ai eu de grosses douleurs que je n'ai jamais connues, comme des coups de poignard dans les cuisses. Et ensuite, dans les mois qui ont suivi, j'ai eu des douleurs musculaires et articulaires", se confie-t-elle au micro de TF1. Ces douleurs font encore partie de ses quotidiens sept mois plus tard. Le covid empêche aussi cette étudiante en agronomie de boucler sa thèse. Elle souffre de perte de mémoire et des difficultés de concentration. Elle n'est pas un cas isolé.