Coronavirus : comment les Alpes-Maritimes se protègent

Pas de panique sur la Côte d'Azur, mais locaux et vacanciers prennent leurs précautions. Les pharmacies sont dévalisées en masques et gels antiseptiques. Ces derniers jours, les appels au SAMU ont augmenté de 20%. Le CHU de Nice a annoncé l'ouverture d'une unité spécialement dédiée au coronavirus. Par mesure de précaution, le rectorat de la ville a décidé d'annuler tous les voyages scolaires prévus en Italie.



