Coronavirus : comment Mayotte fait-elle face ?

Dans l'archipel, la situation sanitaire est très préoccupante. Le confinement semble respecté en ville. Pour freiner le Covid-19, un couvre-feu interdit aussi de sortir de 20h à 5 du matin. Officiellement, Mayotte compte 82 contaminés et un premier décès a été annoncé ce lundi. À l'hôpital, des tentes sont prêtes à accueillir un éventuel flux de patients. Le service de réanimation va être renforcé, passant de 16 à 50 lits et le porte-hélicoptères Mistral devrait très bientôt y apporter son aide.



