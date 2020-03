Coronavirus : comment s’organisent les services de réanimation

Les services de réanimation seront bientôt en première ligne. Dans le pays, nous disposons déjà de 5 000 lits de réanimation et 7 364 lits d'unité de soins intensifs. Pour ne pas manquer de bras, chaque hôpital est en train d'élaborer un plan d'action, en interne et en externe. Chaque service va aussi devoir organiser des espaces dédiés au coronavirus, pour éviter de contaminer les autres malades.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.