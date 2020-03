VIDÉO - Coronavirus : comment se dire bonjour sans se faire la bise ou se serrer la main ?

En France, depuis quelques jours, les journaux regorgent de conseils sur les nouveaux comportements à adopter pour remplacer les poignées de main et les bisous. Rappelant que le fait de se serrer la main est relativement récent, datant du Moyen-Age, et très occidental, un expert en savoir-vivre interrogé dans plusieurs médias, Philippe Lichtfus, insiste par exemple sur l'importance de surtout "regarder" la personne que l'on salue.

Côté politique, en Allemagne, le ministre de l'Intérieur allemand Horst Seehofer a refusé lundi de serrer la main tendue de la chancelière Angela Merkel. Les deux responsables en ont ri ensemble.

"Donnez des fleurs, pas de bise": en Roumanie, la crainte du nouveau coronavirus risque de gâcher la semaine du "martisor" qui précède la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars. Un secrétaire d'Etat à la Santé a conseillé aux hommes de ne plus embrasser les femmes auxquelles ils offrent un bouquet de fleurs et une amulette porte-bonheur (le "martisor"), comme l'exige la tradition au début du printemps. "On offre des fleurs mais pas de bise", a tranché Nelu Tataru, interrogé par les journalistes. La puissante Eglise orthodoxe, majoritaire dans ce pays, a pour sa part autorisé les fidèles à ne plus embrasser les icônes dans les églises, et à utiliser une cuillère jetable pour la communion.