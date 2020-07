Coronavirus : comment se protéger quand il fait chaud ?

Confort et santé seront deux notions contradictoires pendant l'été. Avec la première grosse vague de chaleur, nous voyons revenir les climatiseurs, les brumisateurs et autres ventilateurs. Mais à l'heure où le Covid-19 impose un espace de sécurité d'au moins un mètre, faut-il utiliser des appareils qui risquent de le propulser sur une plus grande distance ? Le ministère de la Santé et les médecins recommandent la prudence.



