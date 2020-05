Comment vit-on l'après-Covid ? Le témoignage de Kristel, hospitalisée il y a deux mois

Six jours à l'hôpital, dont quatre sous assistance respiratoire. C'est ce qu'a vécu Kristel, complètement guérie depuis trois semaines, après avoir contracté le Covid-19. Aujourd'hui, la jeune femme de 32 ans reprend doucement une vie "normale". Travail, courses au supermarché, visites à ses proches... le virus est toujours présent dans son esprit, et a même bouleversé ses habitudes.

Si Kristel est complètement remise du Covid-19, le virus est toujours présent dans sa tête. Lorsqu'elle fait ses courses, elle va désormais "à l'essentiel", et ne flâne plus dans les rayons comme avant. Autre changement dans sa "nouvelle vie" : son rapport avec sa mère, qu'elle avait l'habitude d'embraser. Dorénavant c'est dans un respect des gestes barrières qu'elle lui rend visite. Ces bouleversements de ses anciennes habitudes ne sont pas un problème pour la trentenaire, qui voit sa"vie d'après" de manière positive. "Je veux prendre du temps pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire avant", illustre-t-elle.

Coralie Chevallier, docteur en sciences cognigitives comportementales faisant partie de la Mission Castex, qui a préparé le déconfinement en France, a été interrogée par l'AFP. Selon elle, les Français "ont fait preuve d'énormément de discipline pendant la phase du confinement", et sont en proie à certaines peurs à l'heure du déconfinement. "La population vit un double choc, de stress psychologique et de stress économique", analyse-t-elle, ne croyant pas pour autant à une remise en cause globale des modes de vie. "Aura-t-on plus ou moins envie d'investir dans le très long terme, l'éducation, la santé... D'expérience, il serait totalement exceptionnel qu'une crise d'une telle ampleur conduise à investir davantage à long terme, dans des enjeux qui ne sont pas ceux du quotidien. Mais c'est une question empirique, qui devra être étudiée", estime la professionnelle.