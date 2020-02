VIDÉO - Coronavirus : comment l'Italie tente de faire face à l'épidémie

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Italie. Les régions de Toscane, Sicile et Ligurie ont recensé de nouveaux cas de contaminations. Le bilan fait aujourd'hui état de 322 personnes contaminées et 10 personnes décédées. Pour des raisons mal connues, c'est le pays d'Europe le plus touché par le virus. Cinquante mille personnes y sont toujours confinées chez elle. Au total, huit régions sont concernées par l'épidémie, à laquelle les autorités ajoutent la région de Rome où avaient été recensés trois cas venus de l'étranger, dont deux de touristes chinois et un jeune revenant de Chine.

Pour tenter de stopper la propagation, des zones rouges ont été dessinées. A l'intérieur, les habitants sont invités à rester chez eux. De plus, pour se ravitailler, ils doivent compter sur leurs proches. Pas question pour eux de quitter cette zone, et pas question non plus pour leurs proches de passer la barrière de cette zone mise en quarantaine. La solution trouvée est toute autre. Les proches doivent laisser les sacs sur un rond-point, non loin de la zone rouge. Puis partir. Quand ils sont loin, et seulement à ce moment là, la personne peut venir chercher ses biens. Et tout cela surveillé par des militaires.