VIDÉO - "C'est glaçant"... Lucile, infirmière, témoigne après que ses voisins lui ont demandé de partir

"Madame, nous savons que vous êtes infirmière et nous vous remercions d'exercer ce beau métier. Néanmoins vous comprendrez notre inquiétude concernant les risques que vous faites prendre à la commune en côtoyant des gens contaminés", explique le courrier, glissé dans sa boîte aux lettres cette semaine. "Nous vous demandons s'il serait possible que vous et votre mari ailliez résider ailleurs pendant la durée de la contamination, et de faire vos courses en dehors de la ville".

"C'est glaçant", reconnaît Lucile sur LCI. Mais elle ressent surtout "de la colère en voyant ce que certaines personnes sont capables d'écrire et de faire parvenir à leurs voisins". De façon anonyme qui plus est, ce qu'elle trouve détestable. "Ce qui me met très en colère, c'est ce que ce ne soit pas signé", affirme-t-elle. "On peut penser ce qu'on veut, mais à un moment donné, il faut avoir le cran d'assumer ce qu'on écrit et de venir discuter avec le personnel soignant, pour comprendre ce que c'est, de vivre cette crise sanitaire". De la vivre au plus près des malades et des morts, loin de la sécurité du confinement.