VIDÉO - Coronavirus : 5 questions sur le test salivaire rapide bientôt disponible en France

Il suffit de prélever de la salive, l’un des principaux vecteurs du virus, et de placer l’échantillon dans un tube fermé de 0,5 mL où se trouvent les réactifs, chauffés à 65°C via une machine. S’en suit une réaction chimique : une couleur indique à l'utilisateur s’il est positif ou non au Covid-19. Cette méthode présente un double avantage par rapport aux prélèvements nasopharyngés. "Le patient lui-même peut effectuer le prélèvement et donner la pipette de salive au soignant, ce qui évite un risque de contamination entre le patient et la personne qui prélève", souligne dans le reportage de TF1 en tête de cet article Franck Molina, chercheur au CNRS et directeur du laboratoire montpelliérain Sys2Diag. De même, plus besoin d’enfoncer un écouvillon dans la narine, "ce qui rend le test moins pénible pour le patient".