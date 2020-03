VIDÉO - Coronavirus : ces déplacements interdits qui seront punis d'une amende de 38 à 135 euros

Christophe Castaner a détaillé les restrictions de déplacements annoncées deux heures plus tôt par Emmanuel Macron. "Ces mesures sont fortes, c’est volontaire", a débuté le ministre de l’Intérieur, les qualifiant d’"essentielles pour bloquer la propagation de ce virus" mais aussi et surtout de "mesures de confinement", à la différence du président de la République qui n'a pas prononcé le mot redouté.

Tout déplacement devra être justifié sous la forme d’une attestation, obligatoire et téléchargeable sur Internet. Comme les Italiens avec eux , les Français devront se munir d’un "document attestant sur l’honneur le motif de son déplacement". Le formulaire sera disponible sur le site du ministère de l’Intérieur dès minuit, et très rapidement sur l’ensemble des sites des ministères publics. Les titulaires de cartes professionnelles pourront toutefois les présenter aux forces de l’ordre, telles que ceux disposant de la carte de presse. Toute entrave à ces mesures sera sanctionnée par une amende, dont le montant devrait être porté progressivement de 38 à 135 euros.

Alors, comment contrôler les allers et venues des Français ? Un dispositif sera mis en place dès ce mardi midi, par le biais de points de contrôles fixes et mobiles sur les axes principaux et secondaire, "partout sur le territoire national". À cet effet, 100 000 gendarmes et policiers seront mobilisés pour effectuer les contrôles des trajets.

S’agissant des déplacements transfrontaliers, ils "doivent être réduits au strict minimum, qu’il s’agisse des frontières nationales ou européennes" et seront contrôlés, suite à une décision commune avec l’Italie et l’Allemagne, a expliqué Christophe Castaner. En effet, et c'était l'une des annonces présidentielles, les frontières de l’Union européenne et de l’espace Schengen doivent se fermer ce mardi midi également. Les entrées dans Schengen seront donc proscrites, à l’exception des ressortissants de l’UE qui "pourront entrer dans notre frontière commune". "La circulation entrante et sortante de marchandises se poursuivra", a poursuivi le ministre de l’Intérieur.