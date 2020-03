VIDÉO - Coronavirus : comment remonter la piste de la contamination ?

Chaque fois qu'une personne est testée positive au Covid-19, une course contre la montre est lancée. Il faut identifier la source et déterminer qui les malades ont pu croiser depuis leur contamination. Un travail d'enquête mené par les agences de santé. En région parisienne, dans les locaux de Santé publique France, épidémiologistes et experts suivent la progression de la crise. L’idée ? Trouver le patient zéro pour tenter de stopper l’épidémie.

Et à chaque cas positif, ce sont ces mêmes équipes qui appellent et préviennent les proches. Et la tâche est immense. Un cas positif peut n'avoir croisé que quatre à cinq personnes. Mais parfois jusqu’à une centaine. Seul ce travail minutieux pourra permettre d’enrayer l’épidémie. Sur toute la France ce sont 140 épidémiologistes qui sont sur le pont.