Plus de 30.000 nouveaux cas en 24 heures : "On se demande s'il n'y a pas un bug avec les données"

Le 9 octobre dernier, le cap des 20.000 contaminations quotidiennes avait été dépassé. Moins d'une semaine plus tard, plus de 30.000 nouveaux cas en 24 heures, chiffre record en Europe, ont été recensés dans l'Hexagone, selon les données publiées jeudi 15 octobre par Santé publique France. Au premier coup d'œil, cette explosion soudaine des nouvelles infections, plus ou moins graves selon les formes, témoigne d'une accélération de l'épidémie alors que le gouvernement a instauré un couvre-feu, qui doit entrer en vigueur ce vendredi à minuit en Île-de-France et dans huit métropoles afin d'endiguer la propagation du virus.

Mais, chez les experts, ces données interrogent. "Cela fait trois jours qu'on fait travailler nos équipes sur ces chiffres parce qu'on est très très très surpris", a reconnu sur LCI le Dr Martin Blachier ce vendredi 16 octobre. "Depuis début octobre, on a un phénomène très particulier qui concerne l'intégralité des régions et des départements de France. On a un espèce d'explosion du nombre de cas, et c'est très difficile à expliquer. Ce n'est pas mis en corrélation avec le nombre de nouvelles visites aux urgences. On a écrit à Santé publique France de manière indirecte pour leur demander des précisions. On commence à se demander, je vous le dis en toute franchise, on a regardé sous toutes les coutures, si ces chiffres sont réels. C'est très étrange ce qu'il se passe."