En Bretagne, le taux de contamination augmente fortement : faut-il s'inquiéter pour autant ?

VIRUS - Le taux de reproduction du virus a plus que doublé en quelques jours en Bretagne. La région a dépassé son seuil d’alerte pour cet indicateur. Pour autant, il n’y a pas d’explosion de cas, selon l’Agence régionale de santé. Voici les derniers chiffres sur l'épidémie.

Depuis la fin juin, des signaux indiquent une reprise de l’épidémie dans plusieurs régions peu touchées durant la première vague. La Bretagne est concernée avec un taux de reproduction (R effectif) qui a atteint 2,62 ,le 14 juillet. Ce taux renvoie au nombre de personnes qu’un malade va contaminer en moyenne dans son entourage. "Ce qui signifie qu'une personne atteinte va en contaminer plus de deux autres, ce qui veut dire que l'épidémie progresse, le virus circule. D'ailleurs on le constate avec une augmentation des appels au Samu centre 15 des patients dits 'Covid-suspects'", a précisé la Dr Agnès Ricard-Hibon présidente de la Société de médecine d'urgence, sur LCI. On considère que si ce R effectif est inférieur à 1, l’épidémie régresse et que s’il est supérieur, elle regagne du terrain. Le seuil d’alerte, lui, est fixé à 1,5 et permet aux autorités sanitaires de prendre de nouvelles mesures s’il est franchi. La Bretagne est donc désormais bien au dessus de ce seuil.

Une nette hausse du R effectif qui s'explique

L’une des raisons avancées par l’ARS est que l’augmentation du nombre de cas positifs sur une période courte entraîne de fait une nette hausse du R effectif et ne signifie pas forcément un rebond épidémique. En effet, 110 nouvelles contaminations ont été recensées par Santé Publique France en cinq jours, entre le 10 et le 15 juillet. Ainsi, selon l’ARS, le taux n’aurait pas atteint les 2,6 si ces 110 nouveaux cas avaient été diagnostiqués sur toute une semaine. Dans la région, 3.137 personnes ont été testées positives depuis le 28 février. Le département d’Ille-et-Vilaine est le plus touché (785 cas avec 30 cas supplémentaires) mais c’est le Finistère qui connait le plus de contaminations depuis le 10 juillet avec 48 nouveaux cas, portant le bilan à 703 cas. Les Côtes d’Armor sont les moins concernées avec 683 cas au total depuis le début de l’épidémie. Le Morbihan, lui, ne voit que deux nouvelles contaminations en cinq jours.

En vidéo Situation sous surveillance en Bretagne

Une hausse des cas qui trouve plusieurs origines, selon l’ARS : une baisse de la vigilance et des gestes barrières, des arrivées de vacanciers, des regroupements familiaux… "L’augmentation du nombre de cas positifs n’est pas une surprise. La Bretagne est un lieu de villégiature donc avec l’augmentation de la population depuis le mois de juillet, on s’attendait à avoir plus de cas", a avancé Cédric Arvieux, infectiologue au CHU de Rennes, sur LCI. "On est dans la même situation que la Nouvelle Aquitaine ou que Paca sur ce type de questions-là." Toutefois, il apparaît que les touristes ne sont pas la première cause de propagation du virus : parmi ces 110 nouvelles personnes contaminées, seules 15 ne résidaient pas en Bretagne, indique l'ARS.

A partir de ces chiffres, l’ARS considère pourtant que la région n’assiste pas à une "explosion" des cas. Le 13 juillet, le taux de positivité des tests PCR était de 2 %, soit un peu plus que la moyenne nationale (1,1 %) mais en-dessous du seuil de vigilance fixé à 5 %. La capacité hospitalière, elle, est loin d’être sous tension en Bretagne et affiche un taux d’occupation des lits de réanimation de 1,9 % (la vigilance est de mise à partir de 40 %). Dans le détail, trois personnes sont en réanimation, dont une de plus depuis le 10 juillet, et 73 autres patients sont actuellement hospitalisés.

La rédaction de LCI