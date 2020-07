VIDÉO - Enfants et gel hydroalcoolique : attention aux yeux !

Les mesures de précaution sanitaire peuvent parfois représenter un danger si l'on ne fait pas attention. Alors que les distributeurs de gel hydroalcooliques dans les lieux publics se généralisent, les accidents se multiplient aussi. En cause ? La hauteur des installations et la taille des enfants qui, si l'on y prête pas attention, peuvent être touchés au niveau du visage.

Pour alerter les parents sur le danger potentiel que peuvent donc représenter ces bornes pour les enfants, la Société française d'ophtalmologie (SFO) a pris la parole dans Le Parisien. "Ces distributeurs font environ un mètre de haut, et de plus en plus de petits, en voulant se nettoyer les mains, en reçoivent dans les yeux, ce qui occasionne des brûlures oculaires parfois sévères. On craint que ce phénomène ne prenne de l'ampleur", explique son président, Laurent Kodjikian, dans les colonnes du journal.

Interrogé par TF1, l’ophtalmologue Gilles Martin explique les raisons de ces accidents : "Du fait de la consistance du gel, la substance va rester en contact avec l’œil pendant plusieurs minutes, au moins jusqu’au lavage et à la consultation, cela a donc le temps d’atteindre toute la surface oculaire."

Si ces spécialistes se montrent inquiets, c'est que depuis quelques semaines, de nombreux enfants ont été admis aux urgences de différents hôpitaux français - notamment six de moins de quatre ans à l'hôpital Rotschild à Paris - après avoir reçu des gouttes dans les yeux : l'alcool contenu dans ces gels leur a alors brûlé une partie de la cornée et parfois entraîné une baisse de la vision. La SFO recommande aux parents d'être très attentifs car ces kératites ou inflammations de la cornée peuvent passer inaperçues et l'enfant ne s'en plaint généralement pas.