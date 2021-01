Le variant britannique du Covid-19 détecté au sein de l'effectif de l'Aviron Bayonnais

Pour le président du club de Bayonne, nos voisins européens ont été trop laxistes dans l'application de leur protocole sanitaire avant de venir disputer un match sur le sol français."Ils sont testés le lundi pour jouer le samedi, nous on est testé le mercredi. Nous sommes à J-3, ils sont à J-6. Ces trois jours sont très importants. Il va peut-être falloir qu'ils revoient leur situation et surtout leur position", s'agace Philippe Tayeb.

Afin d’éviter la propagation du virus - et même si les deniers tests réalisés se sont révélés négatifs sur l'ensemble des joueurs et du staff -, l'Agence régionale de santé (ARS) a préféré prendre des dispositions drastiques : fermeture jusqu'à nouvel ordre du stade Jean Dauger où s'entraîne les joueurs et mise à l'isolement de l'équipe et des encadrants. Les entraînements sont de facto interdits jusqu'à jeudi 7 janvier inclus avant une nouvelle phase de dépistages.

Le club de Bayonne a une nouvelle fois "déploré cette situation qui a déjà entraîné le report de deux rencontres du Top 14" contre Castres (27 décembre) et Pau (2 janvier) et qui "compromet grandement la tenue du match face à Toulon" prévue le 8 janvier, les deux dernières journées de la compétition prévues les 15 et 22 janvier, mais aussi "la suite de sa saison sportive."