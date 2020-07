VIDÉO - Coronavirus : où en est la situation sanitaire en Guyane ?

La Guyane, territoire de 300.000 habitants grand comme le Portugal, fait partie, depuis le mois de mai, des départements français les plus durement touchés par le Covid-19. La faute, notamment, a sa proximité avec le Brésil, épicentre de l'épidémie en Amérique du Sud. Les trois hôpitaux du territoire, déjà mobilisés pour des patients victimes de la leptospirose ou de la dengue, sont menacés de saturation : 25 des 38 lits de réanimation et 129 des 167 lits d'hospitalisation sont déjà occupés.

Nombre de malades, pourtant, échappent encore aux radars. Comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article, le long du fleuve Maroni, à la frontière avec le Surinam, policiers et militaires peinent à juguler les arrivées, à flux continu, de voyageurs clandestins, principalement brésiliens, haïtiens et dominicains, fuyant la misère de leur quotidien pour pénétrer sur le territoire français. Et ce n'est pas la seule difficulté de la Guyane pour endiguer l'épidémie.

Aux abords de la forêt amazonienne vivent, disséminées sur plusieurs centaines de kilomètres, des communautés itinérantes. Des populations sans papiers, pour la plupart, et vivant dans une extrême précarité. Les équipes de TF1 ont suivi celles de la Croix-Rouge, dont le travail consiste à tester ces personnes, les sensibiliser aux gestes barrières ou au port du masque. Tous les tests, ou presque, se sont révélés positifs. "On va dans les sites qui sont éloignés des soins et du dépistage. On offre un dépistage, mais aussi un suivi clinique et social. Ce n'est pas toujours facile", explique une de ces soignantes mobilisées.