Covid-19 : bientôt un vaccin sous forme de spray nasal ?

Le nez étant l’une des principales portes d’entrée du virus dans le corps, un spray nasal permettrait ainsi de combattre le virus le plus tôt possible. Les premiers résultats obtenus font état d’une puissante réponse immunitaire à l’endroit de la pulvérisation, grâce à la présence d’anticorps directement dans le nez. Comme le rapporte Dernières Nouvelles d’Alsace, ces anticorps permettraient non seulement d’accélérer la guérison, en s’attaquant au virus dès son arrivée dans le corps et en réduisant par là réplication virale, mais aussi d’empêcher l’infection dans certains cas.