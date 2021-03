Covid-19 : combien coûte un centre de vaccination ?

Vacciner, certes, mais à quel prix ? Afin de supporter le coût de l'ouverture d'un centre de vaccination dans des municipalités, l'État prend en charge les vaccins et la rémunération des personnels soignants libéraux. Mais tout le reste est à la charge des collectivités et les dépenses s'avèrent conséquentes.

Ce coup de pouce visant à renflouer les caisses des communes n'est pas à l'ordre du jour. Sur les 160.000 euros de dépenses mensuelles, Laval doit payer 18.000 euros pour la salle et les charges associées, 12.000 euros pour le personnel de la ville réquisitionné dans le but d'assurer la logistique, et enfin 7.000 euros pour l'achat ou la location de matériel comme les chaises et les cloisons. Soit un total de près de 40.000 euros par semaine, soit 160.000 euros par mois.

"C'est l'équivalent de notre budget annuel de la voirie donc c'est toutes les rénovations des routes, des trottoirs... Ce sont des éléments structurants pour une ville", déplore l'édile.