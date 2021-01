Pfizer ou Moderna, peut-on choisir son vaccin ? Le 20H vous répond

Non, on ne peut pas choisir son vaccin. Logistiquement parlant, c’est impossible et les deux vaccins sont efficaces. Vous serez vaccinés au gré des arrivées des doses dans les centres. Aujourd’hui, près d’un million de vaccins Pfizer et 50.000 de vaccins Moderna circulent sur le territoire. Notez que vous recevrez la première et la seconde injection du même vaccin… Et non pas une dose de l’un, puis une dose de l’autre.

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : Pfizer ou Moderna, peut-on choisir son vaccin ? Est-il possible de faire deux injections de deux vaccins différents ? Si on vit avec une proche âgée de plus de 75 ans, peut-on se faire vacciner même si on a 45 ou 50 ans ? Pourquoi les plus jeunes, à risque, ne sont pas prioritaires pour la vaccination ? Alexia Mayer répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau dans la vidéo en tête de cet article.

Si on vit avec un(e) proche âgé(e) de plus de 75 ans, peut-on se faire vacciner même si on a 45 ou 50 ans ?

La réponse est non. Le vaccin empêche de développer une forme grave, le but est donc de protéger cette personne âgée. Si elle attrape le Covid, les conséquences seront moins dramatiques. Raison pour laquelle on privilégie les personnes les plus à risque.

Pourquoi les plus jeunes, à risque, ne sont pas prioritaires pour la vaccination ?

L'âge est le facteur le plus déterminant dans le développement de formes graves. Et c’est pour cela que l'on vaccine les plus âgés en premier. La comorbidité, comme l’obésité, est certes un facteur aggravant. Mais le ministère de la Santé a dû faire des choix et protéger les personnes en contact avec le public. Soit les soignants, les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans. Toutefois, rassurez-vous, l’objectif d’ici le mois de juillet est de vacciner 15 millions de Français. Les personnes dites à risques, et plus jeunes, en font partie.