Coronavirus : dans combien de temps le vaccin sera-t-il prêt ?

Le dernier bilan du coronavirus fait état de 28 000 personnes contaminées et 565 morts. Malgré la mesure de quarantaine prise par la Chine, l'épidémie gagne chaque jour du terrain. L'espoir repose sur un vaccin, mais il n'existe pas encore. Plusieurs laboratoires, notamment dans l'Hexagone avec l'Institut Pasteur et aux États-Unis y travaillent jour et nuit. Mais dans combien de temps sera-t-il disponible ?



