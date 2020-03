Coronavirus dans le Morbihan : comment travaillent les généralistes ?

Avec quatre nouveaux cas recensés ce mercredi matin, le Morbihan fait partie des régions les plus touchées par le coronavirus. Environ 9 000 enfants du département sont encore confinés chez eux. Pendant ce temps, à Auray et à Crac'h, les consultations s'enchaînent chez les généralistes. Pourtant, faute de matériels adéquats, pas moyen de diagnostiquer de manière certaine le Covid-19. Alors comment ces médecins travaillent-ils ?



