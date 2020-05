Coronavirus : de nouveaux foyers apparaissent régulièrement

Bien que la circulation du coronavirus reste faible dans l'Hexagone, de nouveaux foyers font leur apparition régulièrement. On en recense actuellement 109, dont une vingtaine découverts cette semaine. Ils sont principalement maîtrisés et se trouvent surtout dans les établissements de santé, les entreprises, les familles et les hébergements sociaux. Peu de cas ont été signalés dans les écoles et aucun dans les transports.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.