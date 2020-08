Coronavirus : dépistage obligatoire pour les voyageurs en provenance des pays à risque

Depuis samedi, les voyageurs en provenance des pays "à risque" doivent faire un test de dépistage du coronavirus dans les ports et les aéroports. États-Unis, Brésil, Inde... en tout, seize pays sont concernés par cette mesure préventive. À Roissy, le plus grand aéroport du pays, plusieurs centaines de personnes ont déjà été testées gratuitement. Les voyageurs doivent s'isoler dans l'attente du résultat de leur test et continuer de le faire pendant deux semaines s'ils sont contaminés.



