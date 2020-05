VIDÉO - Coronavirus : des chiens renifleurs entraînés à détecter les malades

A terme, l'objectif est de faire, grâce au flair exceptionnel de ces chiens, des dépistages plus rapides, plus faciles, et moins contraignants qu'un test nasal ou une prise de sang. "On peut imaginer que ce soit utile dans les aéroports. On pourrait aussi mettre ces chiens à disposition des municipalités pour leurs administrés qui vont pouvoir se faire tester sans douleur, gratuitement, et éventuellement tous les jours", ajoute Dominique Grandjean. Et qu'on se rassure, le chien ne court aucun risque car il n'est jamais en contact direct avec le virus.