Coronavirus : des habitants se sentent considérés comme des "pestiférés" dans l'Oise

Depuis une semaine, Crépy-en-Valois (Oise) est sous le feu des projecteurs, là où deux cas sur les quatre décès liés au coronavirus ont eu lieu. Dans la ville, l'ambiance est lourde et les discriminations se font sentir. Un photographe a perdu 50% de son chiffre d'affaires et toutes les commandes du week-end ont été annulées pour une boulangerie. Un collégien a même été refusé d'accès à son établissement, de retour d'une visite chez sa mère en ces lieux.



