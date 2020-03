Coronavirus : des masques de plongée pour remplacer les respirateurs ?

Certaines équipes médicales en Belgique et en Italie ont décidé d'utiliser des masques de plongée pour pallier le manque de respirateur. Cet outil offre plus de confort et une meilleure performance que les masques à oxygène sur des patients qui souffrent de problèmes respiratoires. Les tests menés cette semaine sont prometteurs. Cependant, la technique est encore artisanale et non certifiée. Pour en bénéficier, le malade doit signer une déclaration écrite.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.