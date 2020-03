Coronavirus : des médicaments et un vaccin pour bientôt ?

Les médicaments et les vaccins contre le coronavirus sont devenus la première préoccupation de nombreux Français. Dans le monde, plusieurs dizaines d'essais cliniques sont en cours. Par exemple, une piste développée dans un laboratoire lyonnais consiste à tester de vieux médicaments directement sur des tissus pulmonaires humains. Et à l'Institut Pasteur, un laboratoire élabore un concept original, détourné le vaccin contre la rougeole.



