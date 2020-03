Coronavirus : des renforts pour le Samu d'Amiens

Cela fait trois jours que les Samu d'Amiens et de Lille travaillent en étroite collaboration avec celui de l'Oise pour répondre aux besoins liés au coronavirus. Plus les appels affluent, plus les équipes sont débordées. Au Samu d'Amiens, on est passé de 350 à 800 appels quotidiens. Pour renforcer les équipes en place, le service a fait appel à trente étudiants et quinze internes en médecine. Leur nombre va augmenter en fonction de l'extension du virus.