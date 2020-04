Coronavirus : des tests de dépistage pour qui et comment ?

Le test de dépistage sera ouvert à tous à partir du 11 mai prochain. Il suffit d'un prélèvement nasal pour savoir si on est contaminé ou non. Le test coûtera 60 euros et sera en grande partie remboursé par la Sécurité sociale. Les personnes souhaitant le passer devront se munir d'une ordonnance et présenter des symptômes de la maladie. Pour compléter le test nasal, une autre méthode de dépistage est à l'étude et sera mise en place d'ici un mois.



