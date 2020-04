Coronavirus : des tests pour les personnes présentant les symptômes à la levée du confinement

Ce mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé que 150 000 tests sont pratiqués par semaine dans le pays. Dès le 11 mai, toute personne présentant des symptômes du coronavirus sera systématiquement soumise à un test par prélèvement nasal ou salivaire. Le gouvernement envisage également de développer des lieux de dépistage pour ne pas surcharger les hôpitaux et les laboratoires. Et pour bien isoler les malades, des endroits comme des hôtels pourraient être réquisitionnés.



