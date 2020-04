Coronavirus : des tests sanguins ouverts à tous dans l'Oise

Les rendez-vous et les coups de téléphone s'enchaînent au laboratoire des Halles de Beauvais, dans l'Oise. De très nombreuses personnes souhaitent effectuer un test sanguin pour savoir s'ils ont contracté le coronavirus. L'établissement propose un dépistage à tout le monde, y compris ce qui n'ont pas de symptômes ni d'ordonnance. L'examen coûte 25 euros et n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Et le test est rapide.



