VIDEO - Coronavirus : des touristes français placés en quarantaine pendant une croisière sur le Nil

La croisière ne s'amuse plus. Au contraire, les touristes français qui s'étaient offert une récente balade sur les flots mythiques du Nil, en Egypte, ont les nerfs à vif. En cause : 25 cas de contamination au coronavirus détectés à bord, et la mise en quarantaine qui a suivi. Trois jours au bout desquels ils ont finalement pu, ce mardi après-midi, quitter le navire. "On devrait être rapatriés sur Le Caire avant de décoller pour Paris mais bon, sous toutes réserves. J'attends les confirmations", confie l'un d'eux à TF1.

Un autre, plus jeune et arborant lui aussi un masque, raconte le déchirement de la séparation : "On a fait un choix qui est très difficile pour mon grand père, qui laisse sa femme, et pour ma mère, qui laisse sa mère et sa soeur." En effet, des Français sont à compter parmi les 25 malades. Lesquels ont été transférés dans un hôpital militaire au nord-ouest du pays, à Marsa Matruh. "On espère qu'une chose, c'est de rentrer chez nous, lâche l'une d'entre elles par téléphone. Parce que les conditions sont très difficiles ici, extrêmement difficiles. Les conditions sont très précaires, très sommaires, et on se sent surveillés de près."