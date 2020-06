Coronavirus : des travailleurs détachés fortement contaminés

Parmi les populations les plus exposées au coronavirus, il y a les travailleurs détachés. Ces saisonniers, venus d'autres pays européens, sont souvent logés dans des conditions très précaires. Plus de 400 venus d'Espagne ont été testés positifs dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gars. Mais, que s'est-il passé ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.