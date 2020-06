Coronavirus : Didier Raoult s'explique devant les députés

Le professeur Didier Raoult a été entendu ce soir par la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coronavirus. Il a fustigé une organisation archaïque du pouvoir public et affirmé qu'il aurait fallu mobiliser plus rapidement les laboratoires privés pour faire les tests de dépistage. L'usage de l'hydroxychloroquine et son interdiction après la publication de l'étude du "Lancet" ont également été au cœur des discussions. Le professeur a notamment dénoncé un conflit d'intérêts dans le monde médical.



