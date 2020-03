Coronavirus : douze patients évacués à bord du porte-hélicoptères Tonnerre

Prévu pour de la médecine de guerre, le porte-hélicoptères Tonnerre de la Marine nationale a été reconfiguré en y installant des lits de réanimation. Parti de Toulon samedi soir, il est arrivé sur le quai d'Ajaccio (Corse) ce dimanche matin. Depuis, des ambulances et des services d'urgence effectuent des allers-retours entre le navire et l'hôpital de la ville. Pour désengorger ce dernier, douze patients ont été évacués à bord du porte-hélicoptères.



