Coronavirus : des écoles fermées et les rassemblements interdits dans le Morbihan

L'épidémie de coronavirus s'étend dans l'Hexagone. Dans la soirée de dimanche, 130 cas ont été officiellement recensés, dont treize dans le Morbihan, le deuxième plus gros foyer de coronavirus. La préfecture a donc décidé d'interdire tous les rassemblements dans le département et de fermer les écoles dans les trois communes les plus concernées, Auray, Crac'h et Carnac.