Coronavirus : Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles dès lundi

Jusque-là, la stratégie du ciblage semblait suffisante pour freiner la propagation du virus. Mais le chef de l'État a tranché ce jeudi soir. Les 62 000 établissements scolaires français vont fermer dans leur totalité dès lundi 16 mars jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui concernera plus de 12 000 000 d'écoliers, de collégiens, de lycéens et qui va dans le même sens que de nombreux autres pays.



