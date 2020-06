VIDÉO - En Guyane, des villages entiers s'auto-confinent par peur du virus

Ce mardi 17 juin, le dernier bilan faisait état de 1.421 personnes testées positives (+95 cas en 24 heures), 13 patients en réanimation, 72 hospitalisations et 5 décès (+2). La Guyane était passée la veille au stade 3 de l'épidémie - qui signifie que le virus circule activement sur l'ensemble du territoire et non plus seulement dans des zones limitées - et l'Agence régionale de santé a alerté sur "un afflux de patients" à venir, demandant du personnel supplémentaire malgré le renfort de la réserve sanitaire. Par précaution, les élections municipales, prévues le 28 juin, ont été reportées. Le gouvernement envisage même désormais d'y prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 octobre, alors qu'il était censé prendre fin le 10 juillet, comme en métropole.