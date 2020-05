Coronavirus: est-ce crédible d’annoncer la découverte d’un vaccin dans moins d’un an ?

Avec les trois ans de recherche fondamentale pour comprendre le virus, les trois ans d’essais cliniques et les quatre à six ans d’industrialisation, un vaccin contre le Covid-19 ne serait en général disponible qu’en 2034. Face à cette urgence sanitaire, les chercheurs du monde entier veulent tout faire en même temps et donc compresser ce délai. C’est le cas notamment en Chine, aux Etats-Unis et en France. Plus de 130 projets de vaccin sont poursuivis dans le monde. Une dizaine d’entre eux a d’ores et déjà commencé ses tests sur des humains. Dans cette bataille à l’échelle internationale, les enjeux financiers sont colossaux.



