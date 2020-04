Coronavirus : faut-il craindre une deuxième vague épidémique ?

Sur le plan épidémiologique, une deuxième vague se définit par la reprise de la contamination après une période de stabilisation ou de régression. Avant le confinement, un malade contaminait trois à quatre personnes. En cette fin du mois d'avril, le coefficient de transmission est seulement de zéro virgule cinq. S'il redevient égal ou supérieur à un, l'épidémie sera à nouveau en phase de croissance. On pourra à ce moment-là parler de nouvelle vague. Pour calculer ce taux, il faut tester tous les cas contacts. Plusieurs indicateurs seront surveillés par le gouvernement, comme le nombre de décès et de patients en réanimation. On commencera à sentir l'effet du déconfinement le 2 juin. Selon un médecin, il est impossible d'affirmer qu'une nouvelle vague soit inéluctable. "Le pire scénario, c'est d'avoir une deuxième vague du même niveau que la première", a-t-il souligné. En moins de quinze jours, le taux de transmission de la maladie est passé de zéro virgule sept à un en Allemagne. La contagion repart aussi à la hausse à Singapour ou encore en Chine. Pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas déclaré de deuxième vague épidémique, mais seulement des résurgences dans certains pays.



