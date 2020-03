Coronavirus : faut-il généraliser les tests de dépistage ?

Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, la France a fait le choix de ne tester que les soignants et les personnes présentant des symptômes sévères ou considérées comme fragiles. Mais cette stratégie est remise en cause. Beaucoup se demandent pourquoi l'Hexagone ne généralise pas les tests, contrairement à d'autres pays qui ont lancé un dépistage massif de la population.



