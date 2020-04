Coronavirus : faut-il un dépistage systématique dans les Ehpad ?

Dans l'Ehpad de Mougins, vingt-neuf pensionnaires sont morts du coronavirus. Une plainte a été déposée contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui". En cause, le manque de tests réalisés à l'intérieur de l'établissement. D'ici lundi 6 avril, tous les résidents et le personnel de cette maison de retraite seront dépistés. Mais ce n'est toujours pas systématique dans les autres établissements du pays.



